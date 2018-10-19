سحب مالك نادي فولام شهيد خان عرضه لشراء ملعب «ويمبلي»، بعد اتهامات بـ «فساد ممنهج» في عرض دفع الاتحاد الإنجليزي، المالك الحالي للستاد، إلى فتح تحقيق.

وقال رجل الأعمال الأميركي-الباكستاني ان عرضه الحالي كان «سيحظى بدعم أغلبية ضئيلة في الاتحاد الانجليزي» الذي لا يؤيد جميع أعضائه البيع. وقال خان «كانت نيتي جيدة وتهدف إلى تعزيز كرة القدم الإنجليزية وجمع الناس وعدم تقسيمهم». وبدا مجلس الاتحاد الانجليزي منقسما أمام العرض الذي قدمه خان والمقدر بـ 600 مليون جنيه استرليني (نحو 800 مليون دولار)، خصوصا بسبب شخصية رئيس فولام المثيرة للجدل. وأضاف خان أنه يمنح نفسه إمكانية تقديم عرض آخر في وقت قريب «عندما تكون أسرة الاتحاد الإنجليزي موحدة حول هذه الفرصة».

ويعتزم المليونير الأميركي نقل فريقه جاغوارز جاكسونفيل لكرة القدم الأميركية إلى لندن والاستقرار في الملعب الذي يتسع لـ 86 ألف متفرج وعادة ما يكون مخصصا للمنتخب الإنجليزي.