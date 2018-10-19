يواصل النجم البرازيلي نيمار توجيه رسائله إلى نادي برشلونة الإسباني بعد أكثر من عام من مغادرته النادي الكتالوني باتجاه باريس سان جرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن نيمار وجه مؤخرا العديد من الرسائل عبر من خلالها عن رغبته في العودة إلى «البارسا».

وأوضحت أن النجم البرازيلي غير مرتاح في باريس ويفتقد إلى الأجواء التي عاشها في برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يحتفظ بعلاقته مع العديد من نجوم العملاق الكاتالوني، وأكدت أن اللاعب غير راض عن مستوى الدوري الفرنسي وعن طريقة تعامل لاعبي الفرق المنافسة معه.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت تستقبل رسائل نيمار ببرود، وذلك بسبب الزلزال الذي أحدثه انتقاله إلى باريس مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ 222 مليون يورو.

غير أن الوضع الآن تغير وباتت الإدارة أكثر انفتاحا نحو عودة نيمار، خاصة في ظل تحركات الغريم ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن عودة نيمار إلى برشلونة ليست مستحيلة، لكنها معقدة ومرتبطة بالعديد من العوامل.

ووفقا لمصادر مختلفة فإن النادي الكاتالوني سيواجه مقاومة شرسة من إدارة النادي الفرنسي التي لن تتخلى بسهولة عن نيمار، كما أن أي اتفاق على عودة نيمار سيمر عبر التضحية بالعديد من اللاعبين من أجل تمويل الصفقة.