أرسل ريال مدريد خطابا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم للاحتجاج على خطط رابطة الدوري لإقامة لقاء برشلونة وجيرونا في ميامي، ليوجه ضربة جديدة لفرص إقامة مباراة واحدة كل موسم في الولايات المتحدة.

وأكدت متحدثة باسم الاتحاد الإسباني لـ «رويترز» ان الاتحاد تلقى خطابا بهذا الشأن وانتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية.

وهناك خطط مبدئية لإقامة مباراة برشلونة وجيرونا بميامي يوم 26 يناير المقبل ضمن صفقة لرابطة الدوري الإسباني لمدة 15 عاما.

وقال «الملكي» في الخطاب الموقع من المدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز: «أولا وقبل كل شيء نود الإعلان عن أن ريال مدريد لم يتم إبلاغه قط بطلب رابطة الدوري الإسباني خوض المباراة أو نيته التقدم بطلب، ولم تتم قط معرفة رأينا في الأمر».

وأضاف: «لم تتوصل رابطة الدوري إلى اتفاق مع ريال مدريد رغم أن هذه المباراة تؤثر على المسابقة التي نشارك فيها».

وكرر متحدث باسم رابطة الدوري قوله إنه لا يوجد أي فريق سيتم إجباره على اللعب في الولايات المتحدة.

وأبلغ الاتحاد الإسباني الرابطة في وقت سابق بأنه لا يستطيع الموافقة على اقتراح إقامة المباراة، التي تحتاج أيضا إلى موافقات الاتحاد الأوروبي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) والاتحاد الأميركي، حتى يعرف المزيد من التفاصيل. وأبدى رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس اعتراضه على إقامة المباراة، كما اعترضت رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا.

وتحدث رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن رفضه خوض اللقاء، بينما قال المدرب يولن لوبيتيغي: «ينبغي على كل فريق أن يلعب في كل ملعب».