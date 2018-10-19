يتطلع سائق مرسيدس، البريطاني لويس هامليتون، الى حسم بطولة العالم للفورمولا واحد في جائزة الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، المرحلة الثامنة عشرة، التي تقام في أوستن بتكساس، عبر تقدم مطارده سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل بفارق 8 نقاط، لمعادلة رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو بـ 5 ألقاب في البطولة.

وبعد المرحلة السابعة عشرة التي أقيمت على حلبة سوزوكا، بات هاميلتون (33 عاما) بطل العالم 4 مرات، يبتعد بفارق 67 نقطة عن فيتل في صدارة الترتيب العام، مع تبقي 4 سباقات فقط على نهاية الموسم.

ومع الفوز الـ 71 في مسيرته، واصل هاميلتون هيمنته المطلقة على النصف الثاني من هذا الموسم، إذ أحرز على حلبة سوزوكا فوزه الرابع تواليا والسادس في آخر 7 سباقات، والتاسع إجمالا في بطولة 2018.

وسبق لهامليتون الفوز بالسباق الأميركي في أوستن 5 مرات في 6 مشاركات منذ 2012، ويبدو مرشحا بقوة للفوز الأحد، الا ان البريطاني، الذي دعا عبر حسابه على انستغرام الى إظهار «احترام أكبر» لمنافسه الألماني، قال عشية بدء التجارب الحرة للسباق الأميركي «هذا الجزء سهل بالنسبة الي، لأنني شديد الصرامة ولا أنظر الى موقعي الحالي (في ترتيب بطولة السائقين) اذ تبقى هناك 100 نقطة متاحة للجميع».