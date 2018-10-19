تفتتح مساء اليوم مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي بلقاء يجمع بين ليون وضيفه نيم. ويستمر غياب صانع ألعاب ليون نبيل فقير المصاب في كاحله من دون أن يكشف فريقه عن فترة غيابه.

وقد لا يبدأ المهاجمان البوركيني برتران تراوري والعاجي ماكسويل كورنيه المباراة أساسيين، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما وعودتهما الخميس إلى فرنسا.

ويريد ليون النهوض من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام باريس سان جرمان 0-5 في الجولة الماضية، علما أنه كان متخلفا بفارق هدف واحد فقط حتى الدقيقة 61 قبل أن ينهار تماما في نصف الساعة الأخير. ومن المنتظر أن يواصل لاعب الوسط تانغي ندومبيلي العروض القوية التي يقدمها في صفوف ليون خلال الموسم الحالي والتي كانت جواز سفره للمنتخب الفرنسي، حيث خاض أول مباراة رسمية معه ضد آيسلندا الأسبوع الماضي وأبلى بلاء حسنا فيها.

ويشبه كثيرون ندومبيلي بلاعب الوسط الدفاعي السابق في ليون الغاني مايكل ايسيان قبل انتقاله إلى تشلسي الإنجليزي مقابل 38 مليون يورو عام 2005.

إسبانيا

يخوض ديبورتيفو ألافيس مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على سلتا فيغو في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

ألمانيا

يستقبل اينتراخت فرانكفورت اليوم منافسه فورتونا دورسلدورف في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.