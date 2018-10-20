أكد مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم جولين لوبيتيغي أنه يشعر بأنه مدعوم بشكل مطلق من قبل إدارة ناديه، كما أعرب عن قناعته بأن فريقه سيصنع موسما رائعا.

وقال لوبيتيغي: «لدي ثقة كبيرة في فريقي وأنا مقتنع بما سنقوم به، الموسم لايزال طويلا للغاية، أنا متأكد من أننا سوف نصل بقوة إلى نهاية الطريق».

وأضاف: «أثق بأننا سنقدم مباريات كبيرة وموسما رائعا، مواجهة ليفانتي تتطلب منا أن نظهر بالصورة الأفضل».

وأكد أنه يشعر بالهدوء وأنه يثق بأنه يحظى بمساندة رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز.

وأكمل لوبيتيغي قائلا: «أشعر بأنني بخير، ولا يوجد أي شكوك، أعرف أن الفريق بإمكانه حصد كل شيء، يجب أن نتحلى بالإيمان والإصرار، نركز فقط في مباراة ليفانتي».

واختتم قائلا: «أشعر بالهدوء وأركز في عملي».