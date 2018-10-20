أكد مدرب نادي مان سيتي بيب غوارديولا أن صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بوروين بات جاهزا للمشاركة في المباراة ضد بيرنلي في الدوري المحلي بعد تعافيه من إصابة أبعدته أكثر من شهرين عن الملاعب.

وتعرض دي بروين لإصابة بتمزق في الركبة في 15 أغسطس وكان الجهاز الطبي في مان سيتي يخشى غيابه عن الملاعب حتى نهاية نوفمبر الماضي، لكنه أظهر تطورا وعاود التمارين قبل أسبوعين.

غوارديولا أكد أن دي بروين سيكون ضمن التشكيلة التي ستشارك في المباراة ضد بيرنلي وقال في هذا الصدد خلال مؤتمر صحافي «لا أعرف ما إذا كان يستطيع خوض 90 دقيقة لكنه تدرب بشكل جيد في الأسبوعين الأخيرين ولا يشعر بأي أوجاع وبالتالي بات جاهزا ليكون ضمن المجموعة التي ستخوض المباراة ضد بيرنلي».

وأضاف: «إنه لاعب في غاية الأهمية بالنسبة إلينا وأنا سعيد بعودته».