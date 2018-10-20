قرر القائمون على بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى إضافة شوط فاصل للمجموعة الأخيرة من مباريات البطولة بداية من العام المقبل.

وقال فيليب بروك رئيس مجلس إدارة نادي عموم إنجلترا أمس أن القرار تم التوصل اليه بعد مراجعة بيانات المباريات وعناصر أخرى مثل الجدولة خلال فعاليات البطولة على مدار العقدين الماضيين.

وسيتم تطبيق الشوط الفاصل في فئة الرجال ببطولة ويمبلدون في حال التعادل 12-12 في المجموعة الرابعة.

وقبل ثمانية أعوام خاض الأميركي جون ايسنر والفرنسي نيكولا ماهو أطول مباراة في تاريخ التنس في بطولة ويمبلدون حيث فاز ايسنر 70-68 بعد 11 ساعة من اللعب على مدار ثلاثة أيام.

وتكرر نفس الأمر تقريبا هذا العام عندما تغلب كيفين اندرسون على ايسنر 26-24 في آخر مجموعة في مباراتهم بالمربع الذهبي حيث استغرقت المجموعة الأخيرة وحدها أكثر من ثلاث ساعات لتتزايد المطالبات بضرورة تغيير لائحة البطولة.

وباتت بطولة ويمبلدون ثاني بطولة جراند سلام تطبق الشوط الفاصل بعد بطولة أميركا المفتوحة.