سجل النجم ليبرون جيمس ظهوره الأول مع لوس انجيليس ليكرز، لكن هذا الظهور انتهى بعلامات استفهام. واهدر جيمس أول رميتين له مع ليكرز، ما أثار سخط الجماهير في ملعب بورتلاند مودا سنتر.

ولكن علامات الاستفهام طالت أيضا إمكانيات وطريقة لعب ليكرز خلال هزيمته أمام بورتلاند 119-128 اول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأحرز جيمس 26 نقطة و12 متابعة وست تمريرات حاسمة لكن زملاؤه كانوا في حالة من التراخي. وشارك جيمس (33 عاما) في 37 دقيقة بعد أن حقق أعلى نسبة تسجيل في مسيرته الموسم الماضي بمتوسط 36.9 نقطة في المباراة.

وعلى عكس مسيرته السابقة مع ميامي وكيلفلاند لم يجد جيمس نجوم من العيار الثقيل إلى جواره داخل الملعب.