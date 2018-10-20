يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز بالمباراة التاسعة على التوالي في الدوري الايطالي عندما يستقبل جنوى اليوم في المرحلة التاسعة، وهو ما يجعله قريبا من معادلة رقم روما القياسي الذي سجله في موسم 2013/2014.

وفي مدينة تورينو، سيتم غلق جزء من ملعب يوفنتوس تنفيذا للعقوبة الموقعة على الجماهير بسبب سلوكها العنصري في مباراة نابولي الأخيرة.

ويأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو في جذب الأنظار إليه مع فريقه يوفنتوس على أرض الملعب في ظل اللغط الكبير حول اتهامه بقضية اغتصاب قديمة في الولايات المتحدة.

ونفض رونالدو (33 عاما) عنه غبار الهجوم الكاسح من وراء الأطلسي بعد إعادة فتح تحقيق في لاس فيغاس في التهم التي رفعتها كاثرين مايورغا (34 عاما)، التي تدعي في شكوى مدنية بتعرضها للاغتصاب من لاعب كرة القدم في 13 يونيو 2009.

ساهم «الدون» بتحقيق فريقه فوزه الثامن تواليا في الدوري على حساب مضيفه أودينيزي 2-0 قبل فترة التوقف الدولية، ليبتعد «بيانكونيري» بالصدارة بفارق 6 نقاط عن مطارده نابولي.

وستكون مواجهة جنوى بمنزلة الإعداد الجدي لمواجهتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري الأبطال، حيث سيواجه البرتغالي فريقه ومدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويستعيد المدرب ماسيميليانو اليغري خدمات جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا الذي قد يلعب بدلا من الأرجنتيني باولو ديبالا المشارك مع بلاده في البطولة الرباعية الأخيرة في السعودية والتي توجت البرازيل بلقبها.

صحيح ان يوفنتوس يحلق بالصدارة ويملك أقوى هجوم وثاني أفضل دفاع بعد سمبدوريا، لكن يتعين عليه الانتباه جيدا من مهاجم جنوى الپولندي كريستوف بياتيك الذي سرق الأنظار بصدارته ترتيب الهدافين اثر تسجيله 9 أهداف، مقارنة مع 4 لرونالدو المتوج 5 مرات بلقب أفضل لاعب في العالم.

وقال بياتيك (23 عاما) القادم من كراكوفيا الصيف الماضي مقابل 4.6 ملايين دولار أميركي، «كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم الآن، وبرأيي الأفضل في التاريخ».

وتابع: «أحب أن أمنحه قميصي والحصول على قميصه». وقام جنوى بتغيير مدربه فحل الكرواتي إيفان يوريتش بدلا من دافيدي بالارديني. ولم ينجح جنوى بهز شباك يوفنتوس في آخر 6 مواجهات بينهما.

وعلق ظهير يوفنتوس ماتيا دي تشيليو «بدل جنوى مدربه ويريد أن يترك انطباعا جيدا هنا في تورينو».

وتابع: «أمام روسوبلو (جنوى) تكون المباراة صعبة دوما، وبعد فترة التوقف الدولية تكون الانطلاقة صعبة».

ويزور نابولي الثاني مع مدربه كارلو أنشيلوتي أودينيزي قبل الحلول على باريس سان جرمان الفرنسي في مباراة قوية الأسبوع المقبل في دوري الأبطال.

ونجح الفريق الجنوبي بالخروج من صدمة خسارته أمام يوفنتوس 1-3 في نهاية سبتمبر، بتخطيه ساسوولو في المرحلة الاخير بهدفي الجزائري ادم وناس ونجمه لورنتسو انسينيي.

ويستقبل روما السادس سبال الرابع عشر وهما في مسار متناقض، فروما حقق ثلاثة انتصارات تواليا بعد بداية بطيئة لفريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو، فيما مني سبال بأربع خسارات بعد بداية مشجعة.