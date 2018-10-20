يخوض بوروسيا دورتموند المتصدر اختبارا سهلا في المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا، عندما يحل ضيفا على شتوتغارت الأخير اليوم على ملعب «مرسيدس بنز أرينا» في شتوتغارت في المرحلة الثامنة. ويتطلع اصحاب القمصان الصفر المخططة بالأسود الى تكرار تجربة موسم 2010-2011 عندما توجوا بالدوري، مستفيدين من تقهقر بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، الذي يقبع حاليا في المركز السادس بفارق أربع نقاط عنهم، علما ان بايرن كان يحتل المركز الـ 12 في هذه المرحلة في موسم 2010-2011.

ويعيش دورتموند فترة مميزة في هذه الأيام تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر، اذ تعمل ماكينته التهديفية في شكل جيد وهي الأفضل بين فرق الدوري برصيد 23 هدفا، في مسيرة تعتبر الأحسن منذ ايام المدرب السابق يورغن كلوب الذي يتولى الإشراف على ليفربول الإنجليزي حاليا.

اما لايبزيغ الوصيف بفارق ثلاث نقاط شراكة مع كل بوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن وهيرتا برلين، فيحل ضيفا على أوغسبورغ العاشر، فيما يستقبل مونشنغلادباخ المنتشي بالفوز على بايرن ميونيخ في معقله في المرحلة الماضية بثلاثية نظيفة، ماينس الثامن.

ويحل بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة وصاحب المركز السادس حاليا ضيفا على فولفسبورغ الثامن في ملعب «فوكلسفاغن أرينا». ويعيش الفريق البافاري أزمة تطاول لاعبيه كافة، بعد تخبط الفريق في سلسلة من اربع مباريات لم يحقق فيها الفوز، فضلا عن تلقيه خسارتين في الدوري.

وسيفتقد الفريق البافاري قلب دفاعه جيروم بواتنغ الذي أصيب في ربلة ساقه في الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة مع هولندا، وغاب تاليا عن المباراة مع فرنسا.

وفي المباريات الأخرى، يلعب نورمبرغ مع هوفنهايم وباير ليفركوزن مع هانوفر وشالكه مع فيردر بريمين.

فرنسا

تبدو مهمة باريس سان جرمان سهلة لتعزيز رقمه القياسي لأفضل انطلاقة موسم في تاريخ الدوري الفرنسي، عندما يستضيف على ملعب بارك دي برانس اميان أحد فرق وسط الترتيب في المرحلة العاشرة.

وفاز فريق العاصمة الفرنسية بتسع مباريات تواليا منذ مطلع الموسم لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع أولمبيك ليل الذي حقق هذا الانجاز موسم 1936-37، وذلك بعد فوزه الساحق على ليون بخماسية نظيفة في المرحلة السابقة.

ويتصدر ثنائي سان جرمان البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ترتيب الهدافين وسجل كل منهما 8 أهداف بينها رباعية للثاني في مرمى ليون في مدى 13 دقيقة، ليصبح بالتالي أول لاعب تحت العشرين عاما يحقق هذا الانجاز منذ 45 عاما بحسب شركة «أوبتا» للإحصائيات، في حين سجل الأوروغوياني ادينسون كافاني 5 اهداف، أي أن الثلاثي سجل 21 هدفا من أصل 32 لفريقهم منذ مطلع الموسم الحالي.

ويأمل موناكو في تحقيق انطلاقة جيدة بإشراف مدربه الجديد ولاعبه السابق تييري هنري عندما يحل ضيفا على ستراسبورغ. وتسلم هنري مهمته مطلع الأسبوع الجاري خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه.