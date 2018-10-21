حقق ريال مدريد رقما سلبيا للنادي تحت قيادة المدرب جولن لوبيتيغي بعدما استمر‭482 ‬ دقيقة دون تسجيل أي هدف وذلك خلال مباراته التي هزم فيها 2-1 أمام ليفانتي.

وأنهى مارسيلو صيام ريال عن التسجيل بعدما هز الشباك في الدقيقة 71 أمام ليفانتي بعدما تقدم المنافس بهدفين بواسطة خوسيه لويس موراليس وروجر مارتي من ركلة جزاء.

وقبل هدف مارسيلو سجل ريال لآخر مرة عندما فاز 1-0 على إسبانيول في 22 سبتمبر ولم يهز بعدها شباك أشبيلية وأتليتيكو مدريد وتشسكا موسكا وألافيس. وخسر بذلك ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي في كل المسابقات. وبهذا الرقم كسر ريال مدريد رقمه السابق الذي بلغ 464 دقيقة عام 1985.