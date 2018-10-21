حرم البديل روس باركلي فريق مان يونايتد من تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج منذ 2012، بتسجيله هدف التعادل 2-2 لفريقه تشلسي في الثواني القاتلة، وذلك ضمن المرحلة التاسعة أمس.

وافتتح أنتونيو روديغر التسجيل لتشلسي في الدقيقة 21، ثم قلب مان يونايتد موازين المباراة لصالحه بهدفين سجلهما أنتوني مارتيال في الدقيقتين 55 و73، قبل أن ينجو تشلسي من الهزيمة بهدف التعادل 2-2 وسجله روس باركلي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع تشلسي رصيده إلى 21 نقطة، كما رفع مان يونايتد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن حيث إنه التعادل الثاني له في الموسم مقابل أربعة انتصارات وثلاث هزائم.

وكاد مان يونايتد أن يحقق انتصارا ثمينا يخفف محنته ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد فترة معاناة من تذبذب النتائج، لكن تشلسي رفض الهزيمة وخطف التعادل في الثواني الأخيرة.

ووجه تشيلسي تركيزه في الدقائق الأولى إلى الاستحواذ على الكرة، وفرض حصارا على مانشستر يونايتد في وسط ملعبه لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وحصل إيدين هازارد، مهاجم تشيلسي، على ضربة حرة في الدقيقة العاشرة، من نقطة خطيرة أمام منطقة الجزاء، وتقدم زميله ويليان لتنفيذ الضربة لكنه سدد كرة مرت بعيدا عن المرمى.

ورغم محاولات مانشستر يونايتد المتكررة للدخول في أجواء المباراة بشكل أكبر، واصل تشيلسي تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي وتألق هازارد بشكل كبير، حيث شكلت مراوغاته وتحركاته داخل منطقة الجزاء مصدر الإزعاج الرئيسي لدفاع مانشستر.

وفي الدقيقة 21، ترجم تشلسي تفوقه بافتتاح التسجيل عن طريق المدافع أنتونيو روديغر، الذي تلقى الكرة من ضربة ركنية سددها ويليان، وصوبها برأسه إلى داخل الشباك ببراعة معلنا تقدم تشلسي 1-0.

وفي الدقيقة 56، أدرك مان يونايتد التعادل حيث سدد خوان ماتا كرة قوية تصدى لها الحارس وأخفق الدفاع في تشتيت الكرة بالشكل المطلوب، لتصل الكرة في النهاية إلى أنتوني مارتيال المتمركز أمام المرمى، ليسددها داخل الشباك معلنا تعادل يونايتد 1-1.

وفي الدقيقة 73، دفع تشلسي ثمن الفرص الضائعة، حيث تقدم مان يونايتد بالهدف الثاني، عندما انطلق ماتا وحافظ على الكرة بمهارة في هجمة مرتدة سريعة ثم مرر إلى ماركوس راشفورد الذي هيأ الكرة إلى مارتيال ليصوب الكرة ببراعة شديدة إلى داخل الشباك معلنا تقدم مانشستر يونايتد 2-1.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز يونايتد 2-1، لكن تشلسي أفلت من الهزيمة في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث تصدى القائم للكرة ثم تصدى الحارس لها لكنها وصلت إلى روس باركلي الذي أسكنها الشباك معلنا تعادل تشيلسي 2-2.