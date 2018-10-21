كشف برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن خططه لتطوير الملعب وزيادة سعة ستاد نوكامب ضمن مشروع عملاق. وأظهر برشلونة خلال فيديو، لمحاكاة شكل المشروع الجديد، أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف متفرج مع وضع سقف يغطي الملعب بأكمله.

وينوي برشلونة بدء أعمال التطوير في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد وعلى مدار 3 سنوات مقبلة بدءا من 2019 حتى يواصل اللعب على ملعبه دون توقف. ووفقا لهذه الخطة فإنه من المنتظر استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023-2024 وقال النادي إنه سيتكلف حوالي 360 مليون يورو (414.47 مليون دولار).