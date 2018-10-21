واصل بوروسيا دورتموند انتصاراته وقبضه على صدارة الدوري الألماني بفوزه السهل على مضيفه شتوتغارت 4-0 أمس في المرحلة الثامنة.



وبذلك رفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة.



من جهته، استعاد بايرن ميونيخ حامل لقب الموسم الماضي توازنه بعد سلسلة من التعثرات بفوزه على مضيفه ڤولفسبورغ 3-1. ورفع بايرن رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.



وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على نورنبيرغ 3-1. بينما تعادل لايبزيغ مع أوجسبورغ 0-0.



إيطاليا



تشهد الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي صراعا شرسا بين فريقي إنتر ميلان وميلان عندما يلتقيان اليوم في ديربي مدينة «ميلانو» بحثا عن احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف يوڤنتوس (المتصدر)، بينما يحتل ميلان المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ولكن لديه مباراة مؤجلة أمام جنوى ستقام بملعبه يوم 31 الجاري.



وفرمل جنوى مضيفه يوڤنتوس حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما أرغمه على التعادل 1-1 وحرمه من تحقيق العلامة الكاملة في 9 مباريات متتالية.



وفشل يوڤنتوس في سعيه لمعادلة أفضل انطلاقة في الدوري والمسجلة باسم روما بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا عام 2013 عندما حقق 10 انتصارات متتالية.



وكان يوڤنتوس في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ الدقيقة 18.

وأدرك دانيال بيسا التعادل (67).



وعزز يوڤنتوس موقعه في الصدارة برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط أمام مطارده المباشر وصيفه الموسم الماضي نابولي مؤقتا.

وسقط فريق روما امام نظيره سبال 2-0.



وبهذه النتيجة رفع سبال رصيده من النقاط الى 12 فيما بقي رصيد روما عند 14 نقطة.