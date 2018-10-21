تلقى ريال مدريد بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية، خسارة ثالثة في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بسقوطه أمام ضيفه ليڤانتي 1-2 امس في المرحلة التاسعة.



وسجل إصابتي الفائز خوسيه لويس موراليس (7) وروجيه مارتي من ركلة جزاء (13)، قبل أن يقلص البرازيلي مارسيلو الفارق في الدقيقة 72.



كما أنها المباراة الخامسة تواليا للنادي الملكي من دون تحقيق أي فوز. وبكر الضيوف في افتتاح التسجيل عبر موراليس (7) الذي استغل سوء التغطية من الفرنسي رافايل فاران فانسل متابعا كرة طويلة تلقاها من المدافع سيرجيو بوستيغو من قبل وسط الملعب الى داخل المنطقة، وتجاوز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وأرسلها أرضية الى شباكه.



وبعد احتسابه ركلة حرة على مشارف المنطقة اثر لمسة يد على فاران، أشار الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز إلى علامة الجزاء بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالڤيديو في التحكيم («في ايه أر»)، ليسجل مارتي الإصابة الثانية (13) اذ سدد الكرة على يسار كورتوا الذي أحسن تقديرها من دون ان يتمكن من إبعادها بأطراف أصابعه وسط ذهول في سانتياغو برنابيو.



واعتقد مشجعو الفريق الملكي أن لاعبيه قاموا بردة الفعل المطلوبة في الدقيقة 17، عندما اهتزت شباك ليڤانتي برأسية لماركو أسينسيو الذي تابع كرة للبرازيلي كاسيميرو ارتدت من العارضة اثر ركنية. إلا أن الحكم ألغى الإصابة بعد الاستعانة بتقنية الڤيديو التي أظهرت وجود تسلل.



وأحيا مارسيلو الأمل لريال مدريد بتسجيله إصابة تقليص الفارق بكرة سددها من داخل المنطقة في سقف المرمى اثر تمريرة متقنة من بيل (82) منهيا عقما تهديفيا لفريقه استمر 481 دقيقة.

فرنسا

عزز باريس سان جرمان حامل اللقب صدارته ورقمه القياسي لأفضل انطلاقة موسم في تاريخ الدوري الفرنسي، عندما حقق فوزه العاشر تواليا بتغلبه على ضيفه أميان 5-0 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحلة العاشرة.

ورفع باريس سان جرمان انتصاراته إلى 10 تواليا منذ مطلع الموسم بعدما كان انفرد في المرحلة الماضية بالرقم القياسي لأفضل انطلاقة الذي كان يتقاسمه مع أولمبيك ليل الذي حقق هذا الانجاز (8 انتصارات متتالية) موسم 1936-37، وذلك بعد فوزه الساحق على ليون بخماسية نظيفة. وبات باريس سان جرمان على بعد فوز واحد لمعادلة أفضل انطلاقة لفريق في البطولات الخمس الكبرى والمسجلة باسم توتنهام موسم 1960/1961 بحسب شركة «أوبتا» للاحصائيات.

وعزز سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 30 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة بينه وبين مطارده المباشر ليل، فيما تجمد رصيد أميان عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.