يستعد برشلونة غدا السبت لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، في مباراة تقام على ملعب كالسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.



ويفكر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، في استبعاد النجم ليونيل ميسي من التشكيل الأساسي الذي يخوض موقعة خيتافي خوفا من أن يتعرض اللاعب الأرجنتيني إلى إجهاد بدني يجعله غير جاهز للمباريات التالية، خاصة أمام ريال مدريد ويوفنتوس.



وخاض ميسي مباراتين في التوقف الدولي خلال الاسبوع الحالي، حيث شارك بصفة أساسية ضد كل من الإكوادور وبوليفيا على الترتيب.



ومن المقرر أن يلعب برشلونة فور أن يعود نجومه من فترة التوقف الدولي، أمام خصمه خيتافي في «الليغا»، ثم فيرينكفاروس المجري في أول جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على أن يواجه بعدها مباشرة، ريال مدريد، بالتحديد في 24 الشهر الجاري، ويلتقي يوفنتوس بعدها بأربعة أيام فقط.



ويلعب غدا ايضا ريال مدريد مع قادش، وسلتا فيغو مع أتلتيكو مدريد، وتفتتح المرحلة بلقاء غرناطة مع إشبيلية.



وقالت تقارير صحافية إسبانية إن مدرب «الملكي» زين الدين زيدان يفكر في إشراك الحارس أندري لونين أمام قادش.



وأضافت الصحيفة أن زيدان لا يريد المخاطرة بالحارس الأساسي البلجيكي كورتوا الذي عانى من إصابة بعد مباراة ليفانتي، وغاب على إثرها عن منتخب بلاده خلال التوقف الدولي.



وأشارت الصحيفة الى أن زيدان يريد أن يكون كورتوا جاهزا للعب ضد شاختار في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل، وكذلك ضد برشلونة في «الكلاسيكو».