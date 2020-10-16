رفض المدير الفني لفريق آرسنال ميكيل أرتيتا استبعاد إمكانية مشاركة لاعب خط الوسط الغاني توماس بارتي والمدافع الأسكتلندي كيران تيرني في مواجهة مان سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ» غدا.



وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، إن «بارتي يؤدي الحصة التدريبية الأولى له اليوم (أمس) وسيحتاج للبدء سريعا.. هو يرغب في اللعب وسنرى يوم السبت.. نرى لاعبين يتكيفون بسرعة بالفعل، بينما يستغرق لاعبون آخرون وقتا طويلا».



وأوضح المدرب الإسباني، أن قرار إشراك اللاعب الغاني، في أول مباراة له منذ الانتقال إلى «المدفعجية» قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، سيتوقف على جاهزيته البدنية بعد الانتهاء من التدريبات (أمس واليوم)، كما لم يستبعد مدرب آرسنال مشاركة تيرني الظهير الأيسر للفريق أمام «السيتي» بعدما حصل على توجيه بعزل نفسه لمدة 14 يوما نظرا لأن كان قريبا من زميله ستيوارت أرمسترونغ في منتخب اسكتلندا، والذي ثبتت إصابته بفيروس «كورونا».

وأوضح أرتيتا أن «الأمور تتعقد كثيرا عندما نرسل لاعبينا للخارج ونفقد السيطرة.. وتكون هناك قواعد مختلفة لدى بعض الجهات التي نتبعها في البريمييرليغ، ومازلنا نجري بعض المناقشات ونأمل أن نحصل على مزيد من المعلومات».