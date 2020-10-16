يبدو رين مرشحا بقوة لتعزيز صدارته وباريس سان جرمان حامل اللقب لمواصلة صحوته عندما يحل الأول ضيفا على ديجون صاحب المركز الأخير، والثاني على نيم الثالث عشر اليوم في افتتاح المرحلة السابعة من بطولة فرنسا.



ويملك رين فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة خصوصا أن شريكه ليل تنتظره قمة كبيرة مع ضيفه لنس العائد حديثا الى دوري الاضواء والذي فاجأ الجميع بانطلاقته القوية عقب خسارته في المرحلة الأولى أمام نيس 1-2، علما بأنه كان متقدما بهدف نظيف، قبل أن يكسب 13 نقطة من أصل 15 ممكنة في مباريات الخمس التالية ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف رين وليل.



من جهته، يحل باريس سان جرمان ضيفا على نيس وعينه على قمة الثلاثاء المقبل أمام ضيفه مان يونايتد الإنجليزي في اولى جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه وخسرها أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1.

ويمني باريس سان جرمان النفس بمواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي بعد خسارتيه المفاجئتين في المرحلتين الاولى والثانية. وتستكمل المرحلة غدا، حيث يلعب رينس مع لوريان، ومرسيليا مع بوردو.



ألمانيا



وتنطلق مساء غدا السبت مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني، حيث يلعب أوغسبورغ مع لايبزيغ، وفرايبورغ مع فيردر بريمن، وهرتا برلين مع شتوتغارت، وهوفنهايم مع بوروسيا دورتموند، وماينتس مع باير ليفركوزن، وأرمينيا بيليفيلد مع بايرن ميونيخ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع فولفسبورغ.