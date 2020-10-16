يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتقدم بعرض مالي كبير تصل قيمته إلى 361 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وذلك بحسب تقارير صحافية إيطالية.



وذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية امس أن هذا العرض سيكون ضربة كبيرة لفرص ناديي ريال مدريد وليفربول في التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك حرب عروض الصيف القادم من أجل الحصول على خدمات مبابي.



ووفقا للتقارير الإيطالية فإن مبابي، الذي لا يتبقى على عقده في «بارك دي برنس» سوى عامين، قرر عدم تمديد عقده الحالي وأخبر مسؤولي النادي الباريسي برغبته في استماعهم للعروض التي ستأتي له الصيف المقبل لأنه يريد خوض تحد جديد.



وبحسب التقارير الإيطالية فإن المهاجم الشاب، الذي يعد أعلى لاعبي العالم من ناحية القيمة التسويقية، قد يصبح أغلى لاعب بالتاريخ في ضوء استعداد اليوفي لتحطيم الرقم القياسي لصفقات شراء اللاعبين من أجل الفوز بخدماته.