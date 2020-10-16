جدّدت فرنسا تفوقها على كرواتيا وأقصتها من البطولة بفوزها عليها بنتيجة 2-1 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في حين لم تتأثر البرتغال بغياب كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا بتفوقها على السويد، فيما خرجت هولندا وإيطاليا حبيبتين من موقعة بيرغامو في أمسية شهدت سقوط انجلترا وفوز بلجيكا.

في المباراة الأولى والتي كانت ضمن المجموعة الثالثة للتصنيف الاول، سجل أنطوان غريزمان (8) وكيليان مبابي (79) أهداف بطلة العالم فيما أحرز نيكولا فلاشيتش (64) الهدف الوحيد لوصيفتها في مونديال روسيا 2018.

ورفعت فرنسا رصيدها الى 10 نقاط بالتساوي مع البرتغال الفائزة في المباراة الأخرى 3-0 على السويد، إلا أن بطلة العالم تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بطلة أوروبا، في حين خرجت كرواتيا الثالثة من المنافسات مع ثلاث نقاط من اربع مباريات فيما بقيت السويد من دون رصيد.



في المباراة الثانية من المجموعة لم تتأثر البرتغال حاملة اللقب بغياب رونالدو لإصابته بفيروس «كورونا»، وقادها بديله ديوغو جوتا الى الفوز بهدفين (44 و72) وآخر لبرناردو سيلفا (21) على ملعب «جوزيه ألفالادي» في ليشبونة أمام زهاء خمسة آلاف مشجع.



تعادل هولندا وإيطاليا



في المجموعة الأولى، تعادل منتخب إيطاليا مع نظيره الهولندي بهدف لمثله في بيرغامو، لتستفيد پولندا وتخطف الصدارة بفوزها على ضيفتها البوسنة والهرسك 3-0.



ورفع المنتخب الپولندي رصيده إلى ثماني نقاط أمام إيطاليا ست نقاط، هولندا خمس نقاط، والبوسنة نقطتين.



في المباراة الأولى سجل لورنتسو بيليغريني (16) لإيطاليا ودوني فان دي بيك (26) لهولندا.



وفي المباراة الثانية سجل روبرت ليفاندوفسكي (40 و52) وكارول لينيتي (45) أهداف پولندا.



إنجلترا تسقط وبلجيكا تتصدر



في المجموعة الثانية، سقط منتخب إنجلترا أمام ضيفه الدنماركي 0-1، ليستعيد المنتخب البلجيكي الفائز على مضيفه الأيسلندي 2-1 الصدارة.

ويعود الفضل بفوز الدنمارك لهدف لاعب إنتر ميلان الإيطالي كريستيان اريكسن (36 من ركلة جزاء)، وبسالة حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي كاسبر شمايكل الذي أنقذ مرماه من أهداف محققة. واستفاد الضيوف من الزيادة العددية بعد طرد هاري ماغواير من صفوف «الأسود الثلاثة» لنيله إنذارين (5 و31).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على إنجلترا بعد أن أعاق كايل ووكر لاعب الخصم توماس ديلاني داخل المنطقة المحرمة، انبرى لها «الرجل الجليدي» اريكسن بنجاح (36).

وهي الخسارة الأولى للمنتخب الإنجليزي الذي تراجع إلى المركز الثالث بسبع نقاط بفارق المواجهات المباشرة مع الدنمارك، فيما عادت بلجيكا للصدارة بتسع نقاط، وحافظت ايسلندا على رصيدها الخالي من النقاط.

وطرد من جانب انجلترا ريس جيمس مع نهاية المباراة في الوقت بدل الضائع (90+4). وفي المباراة الثانية قاد روميلو لوكاكو بلجيكا للفوز بهدفين (9 و38 من ركلة جزاء)، فيما كان هدف أيسلندا من إمضاء بيركير مار سايفارسون (17).