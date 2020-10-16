تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية غدا السبت نحو ملعب جوزيبي مياتزا لمتابعة المباراة المرتقبة بين إنتر ميلان وغريمه التقليدي ميلان في ديربي مدينة ميلانو أو كما يطلق عليه «ديربي الغضب» في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الايطالي.



ويبحث «النيراتزوري» عن إيقاف قطار «الروسونيري»، حيث يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يقبع إنتر في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.



ويعول إنتر ميلان على سجل مدربه أنطونيو كونتي، الذي يمتلك سجلا خاليا من الهزائم خلال المباريات التي قادها كمدرب أمام ميلان. وعبر مسيرته التدريبية الطويلة في إيطاليا، لم ينجح ميلان في تحقيق أي انتصار على كونتي، مع مختلف الأندية التي دربها.

ويحل يوفنتوس ضيفا على كروتوني على ملعب «إزيو سيدا».



وكشفت تقارير صحافية، موقف لاعب وسط يوفنتوس، الدولي الفرنسي أدريان رابيو، من المشاركة في مباراة كروتوني، وذلك بعدما قضت لجنة الانضباط باعتبار نابولي خاسرا أمام «اليوفي» بنتيجة 0-3، بعد الانسحاب من مباراة الجولة الماضية.



وبحسب شبكة «فوتبول إيطاليا»، فإن بعد اعتبار يوفنتوس فائزا على نابولي، تم أيضا إلغاء إيقاف رابيو لمباراة واحدة.

وأوضحت الشبكة أنه بما أن المباراة سجلت على أنها لعبت، بالتالي سيكون لاعب الوسط الفرنسي متاحا للعب في مباراة يوفنتوس المقبلة ضد كروتوني.



ويلعب غدا أيضا نابولي مع اتالانتا وسامبدوريا مع لاتسيو.