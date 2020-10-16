أعلن الاتحاد الآسيوي أنه سيقوم بإعادة فتح باب تقديم طلبات استضافة بطولتي كأس آسيا تحت 23 عاما في نسختي 2022 و2024.



وذكر الاتحاد في بيان له: «اطلعنا على قرار الاتحاد الصيني بالانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد»، مضيفا: «سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات استضافة النهائيات في نسختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاما».