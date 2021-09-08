

فرنسيس بيكون



سياسي وفيلسوف وكاتب انجليزي، يعد احد رواد العلم التجريبي الحديث، وضع اول تصنيف للعلوم، اعتزل الحياة السياسية بعد اتهامه بقبول الرشوة (1621)، واشهر آثاره الاورغانوم الجديد (1920)، وقد بسط فيه طريقته العلمية.



غاليلي



غاليليو غاليلي او غاليله، فيزيائي وعالم فلك ورياضيات ايطالي، يعد في رأي كثير من الباحثين واضع اسس العلم التجريبي الحديث، صنع عدة مراقب (مقاريب)، واكتشف اقمار المشتري، ولاحظ كُلَف الشمس وطبيعة القمر الجبلية، واظهر ان الطريق اللبنية مؤلفة من نجوم، وأيد نظرية كوبرنيكوس القائلة ان الأرض وسائر الكواكب تدور حول الشمس.



كبلر



يوهانز كبلر، عالم فلك ورياضيات وبصريات ألماني، يعد المؤسس الحقيقي لعلم الفلك الحديث، عاصر كلا من غاليله وتيكو براهي، وضع ثلاثة قوانين خاصة بحركة الكواكب تعرف باسم «قوانين كبلر»، ولكبلر رواية دعاها «سومنيوم»، وهي تعد احدى اقدم المحاولات في حقل الرواية العلمية، ينص القانون الاول منها على ان جميع الكواكب تدور حول الشمس في مسار يتخذ شكل قطع ناقص يقع مركز الشمس في احدى بؤرتيه (او محرقيه او مركزيه).



وينص القانون الثاني على ان الخط الذي يصل مركز الشمس بمركز الكوكب يرسم مساحات متساوية في فترات زمنية متساوية. وينص القانون الثالث على ان مربع المدة الزمنية التي يستغرقها دوران الكوكب حول الشمس يتناسب تناسبا طرديا مع مكعب بعده المتوسط عن الشمس.

من كتاب: تاريخ الكيمياء ـ أ.د. صلاح يحياوي