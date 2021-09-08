ما أفضل العلاجات الطبيعية لتساقط الشعر ؟



غالبا ما يعد تساقط الشعر مشكلة مزعجة للجميع رغم أنه قد لا يكون علامة على الصحة السيئة. وبالنسبة للكثيرين يحدث هذا بشكل طبيعي مع تقدم العمر. ويمكن أن يكون فقدان الشعر المؤقت ناتجا عن الإجهاد أو فقدان الوزن أو نقص الحديد.



وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تمنع تساقط الشعر بشكل دائم، وقد تعمل بعض العلاجات بشكل جيد لبعض الأفراد ولكنها يمكن ان تكون غير فعالة بالنسبة لآخرين.



وقد قام موقع جريدة «إكسبرس» البريطانية بتجميع دليل لبعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تفيد في علاج تساقط الشعر.



زيت جوز الهند : يمكن أن يكون زيت جوز الهند وسيلة سهلة وفعالة من حيث التكلفة للمساعدة في الحماية من تساقط الشعر. ببساطة، ضع زيت جوز الهند قبل أو بعد غسل شعرك، أو باستخدامه كمنعم معالج يترك على الشعر، يمكن أن يساعد في الحماية من تساقط الشعر. كما يساعد زيت جوز الهند في تحسين مظهر الشعر وصحته وجعل الخصلات أكثر روعة.



زيت السمك: يحتوي زيت السمك على أحماض أوميغا 3 الدهنية بالإضافة إلى كونه مليئا بالعناصر الغذائية والبروتينات، وغالبا ما يرتبط زيت السمك بمساعدة وظائف الدماغ ولكنه قد يساعد أيضا في تحفيز نمو الشعر. ويُزعم أن تناول مكملات زيت السمك بانتظام يحسن من سُمك وطول الشعر.



زيت الليمون: يعزز زيت الليمون نمو الشعر وجودته. ويمكن إضافة عصير الليمون الطازج أو الزيت المعطر إلى فروة رأسك، واتركه يغوص لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو.



عن «الاكسبرس» البريطانية