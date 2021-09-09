

تقنية ترصد الزهايمر مبكراً بنسبة 99%



طور فريق من جامعة كوناس للتكنولوجيا في ليتوانيا خوارزمية ترصد حالات الإصابة بالزهايمر بنسبة 99%. وذكر موقع «ديلي ميل» أن تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة وتكنولوجيا العلم المتعمق تتمتعان بالقدرة على تحديد الزهايمر المبكر بدقة شبه مثالية لو صحت بقدر ما تم الترويج لها فإنها قد تغير طريقة تشخيص المرض وتساعد الأطباء على توفير علاجات مبدئية له.



وتتسم الطريقة الحديثة بأنها تعمل بشكل أسرع من الإنسان على تحليل مؤشرات الحالة والتعرف عليها. وقد أكد رايتيس ماسكليوناس الباحث في الجامعة أن دقة الخوارزمية واعدة جدا لكن الفريق سيعمل بشكل أكبر على جمع البيانات المتعلقة بتحسين النظام. ويعتقد الباحثون أنه باستطاعتهم تحويل الخوارزمية إلى برمجية يمكن للأطباء اللجوء إليها. وبإمكان المرضى الذين يعانون من مخاطر إصابة أكبر أو تظهر لديهم العوارض أن يخضعوا للفحص لرصد الحالة مبكرا، مع الإشارة إلى أن الخوارزمية لا يمكن أن تحل مكان الأطباء تماما.



ويعلق رايتيس على الأمر بالقول: «التكنولوجيا قادرة على زيادة الوصول إلى الدواء وتوفيره بثمن أقل لكنها لا يمكن أن تستبدل الاختصاصيين الطبيين تماما رغم تشجيعها على التشخيص الدقيق».

عن «ديلي ميل»