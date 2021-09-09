

أسرار النظام الغذائي لرونالدو.. بيض وأخطبوط وأرز بني



من منا لم يتساءل يوما عن سر رشاقة وصحة نجوم كرة القدم، أم حتى النظام الغذائي الذي يتبعونه للحفاظ على قوتهم هذه.



يبدو أن السر بات الآن في المتناول، فقد كشف الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجيو بارون الذي أشرف على طعام الدون في يوفنتوس، أسرار النظام الغذائي للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأوضح أن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية، كما أضاف قائلا: «كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني»، مبينا أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى.



ولفت إلى أن اللاعب كان يحب أيضا المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات. إلى ذلك، أوضح أنه كان يستخدم زيت جوز الهند في وجباته، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.



إلا أنه أكد أن النظام الغذائي لرونالدو كان مقترنا بتدريب شاق، كما أنه كان يحرص على تناول الطعام في وقت مبكر من المساء.

عن «ميرور» البريطانية