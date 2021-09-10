نصائح لمساعدة طفلك على التعامل مع قلق العودة للمدرسة



مع إعادة فتح العديد من المدارس في ظل الوباء، ربما يعود الكثير من الأطفال إلى القلق المدرسي.

ومن أجل تلافي المعاناة النفسية للتلاميذ تم نشر نصائح الخبراء للآباء للتعامل معها، وهي:



- الاهتمام بالإنصات للطفل: إذا كان طفلك يعبر عن خوف أو موقف يخاف منه، فينبغي الاستماع إليه بعناية، والتحقق من مشاعره.

وإذا بدأ الأبوان بتوبيخ الطفل وجعله يشعر بالغباء بشأن مشاركة مخاوفه معهما، فلن يتمكن من مشاركة مشاعره في المستقبل.



- التفاصيل اليومية: يعد الروتين اليومي المحدد ضروريا جدا للطفل ويساعده على تبني عادات جيدة وأن يكون أكثر انضباطا، فهو لا يساعد الطفل فقط على تبني أسلوب حياة أكثر صحة، ولكن وجود روتين يمكن التنبؤ به يخفف أيضا من القلق.

يمكن أن يتمثل الروتين اليومي في توصيل أحد الأبوين له صباحا إلى المدرسة بنفسه، يجب أن يخبر الوالدان الطفل دائما بأنهما سيكونان متاحين وموجودين من أجله متى احتاج إليهما.



- غرس العادات: يجب أن يتم الاستماع للطفل والعمل على راحته، ولكن في نفس الوقت يجب ألا يتحول إلى طفل مدلل يعتمد على والديه في كل كبيرة وصغيرة.

يجب أن يتعلم قضاء بعض الوقت بمفرده، لكن في حيز أو مساحة يمكن لأحد الوالدين الإشراف عليه عن بُعد.



- تعليم القدرة على التكيف: يجب أن تستمع الأسرة جيدا وتخبر الطفل ببعض الحقائق فيما يتعلق بأن عليه التكيف مع أشياء جديدة معينة مثل ارتداء الكمامات الواقية، أو أنه ربما يضطر إلى الانتقال للفصول الدراسية عبر الإنترنت.



- طلب المساعدة المهنية: من الطبيعي أن ينزعج الطفل من مغادرة المنزل والذهاب إلى المدرسة فجأة لساعات طويلة.

ولكن، إذا وجد الآباء أن تأثر أطفالهم امتد لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، فيجب عليهم بالتأكيد محاولة معرفة السبب الحقيقي وراء القلق. يمكن أن يكون الأمر بسبب تصرفات طفل آخر أو ما شابه ذلك من مواقف.

عن موقع «Only My Health»

