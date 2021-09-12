

تطبيق ذكي يشخّص المرض عبر الاستماع إلى السعال!



يطور العلماء تطبيقا يمكنه تشخيص المرض أو الحالة التي يعاني منها الفرد من خلال الاستماع إلى سعاله. ويسجل الباحثون ملايين حالات السعال باستخدام العديد من التطبيقات، بما في ذلك تطبيق مجاني طورته شركة Hyfe Inc، وبعد ذلك يدربون الذكاء الاصطناعي لتحديد سبب ظهور الأعراض لدى الشخص، ويأملون أن يتمكن التطبيق في المستقبل من تحديد ما إذا كان الشخص مصابا بالربو أو الالتهاب الرئوي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو حتى «كوفيد-19» ـ ومدى خطورة المرض.



ويحدث السعال عندما يحفز أمر ما «يزعج المجاري التنفسية» أعصاب الجسم، ما يرسل رسالة إلى الدماغ. واستجابة لذلك يرسل الدماغ إشارة إلى عضلات الصدر والبطن لطرد المهيج باستخدام الهواء من الرئتين.



وقال د.بيتر سمول، خبير السل ورئيس الأطباء في Hyfe، إن الأمراض المختلفة لها سعال يبدو مختلفا. وعلى سبيل المثال قال إن الشخص المصاب بالربو سيصاب بأزيز، بينما يعاني المريض المصاب بالتهاب رئوي من صوت طقطقة في رئتيه.



وأوضح د.سمول أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرا على التقاط أنماط السعال التي لا يستطيع البشر اكتشافها بمجرد الاستماع.



ويقول الباحثون إن التطبيق سيكون أسرع من زيارة الطبيب لأنه قد يفحص مئات المرضى في يوم واحد، ويكون أرخص لأن الناس لن يضطروا إلى الدفع مقابل زيارة أخصائي رعاية صحية.

عن الـ«ديلي ميل»