

٭ الديبلوماسية: كلمة يونانية الأصل، انتقلت الى اللاتينية ومنها الى اللغات الأوروبية الحية ثم الى اللغة العربية لتعني مفهومها الاصطلاحي الحديث وتعني الوثيقة المطوية او المكانية التي تطوى كما يطوى الخطاب. وانتقل اللفظ الى اللاتينية ليستعمل في معنيين: «أ» معنى الشهادة الرسمية او الوثيقة التي يبعث بها الملوك والحكام بعضهم الى بعض في علاقاتهم الرسمية والتي تجعل لحاملها امتيازا معنيا.



٭ والمعنى الثاني: ما يقتضى من السفير او المبعوث من التزام الأدب الجم.



٭ البراغماتية: فلسفة عملية لأنها تجعل المنفعة العملية مقياسا للحق والباطل بل ومقياسا للخير والشر، فالفكرة تكون صحيحة أو باطلة بمقدار ما تحققه للإنسان من نفع في حياته العملية لا لأنها صحيحة في ذاتها أو لأنها مطابقة للواقع او غير ذلك.. ويعتبر «بيرس» هو أول من وضع أسس المذهب البراغماتي ثم تبعه «وليم جيمس» وأخيرا الفيلسوف «جون ديوي» والثلاثة من أشهر الفلاسفة في أميركا.



هذا، ونلاحظ أن البراغماتية ترى انه لا يجب إضاعة الوقت في التفكير في حقائق الأشياء، وإنما يجب أن نشغل الذهن في إنجاز المخترعات وكل ما يمكن ان يفيد الناس في حياتهم العملية.



٭ الفلسفة التطيلية: تتسم بالعداء للفلسفة المثالية والاتجاهات الميتافيزيقية عن طريق تحليل عبارتها وإثبات انها عبارات فارغة لايمكن ان توصف حتى بالصدق او الكذب، ولذلك نجد الفلسفة التحليلية تركز على أهمية اللغة وتحليلها وتوضيحها، لأن أغلب مشكلات الفلسفة تنشأ عن سوء فهمنا لمنطق اللغة، لذلك يدعو الفلاسفة التحليليون الى الدقة والوضوح في التعبير هذا. ويعتبر «جورج مور» الرائد الأول لفلسفة التحليل المعاصرة، كما يعتبر من روادها برتراند راسل، وويتجنشتين.

من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة ـ محمد كامل عبدالصمد