



علميا.. ماذا يعني أن تحلم بشخص ما؟



حتى تكون بصحة جيدة، جسديا وعقليا، عليك الخلود إلى النوم عددا كافيا من الساعات، والأحلام جزء رئيسي من النوم سواء تذكرتها أم لا.



والأحلام وفق مواقع علمية ليست خارج السياق تماما، فهي تعطيك نظرة ثاقبة عن حياتك، ويمكنها أن تساعدك على معالجة المشاعر الصعبة. يقول موقع «yourtango» إن هناك نظريات مختلفة حول المعنى وراء أحلامك، فبعضها يؤكد أن الرموز في الأحلام مشتركة بين البشر، فعلى سبيل المثال الحلم بتساقط الأسنان شائع كثيرا، ويشير إلى القلق الذي يسيطر على الإنسان.



لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: ماذا يعني عندما أحلم بشخص ما؟ إنه لا يعني أن هذا الشخص يفكر فيك أو أنك ستراه قريبا. وفي تفسير ذلك، الأحلام لا تنشأ عن حدث خارجي، بل هي تعبير عن احتياجاتك ورغباتك اللاواعية، وبحسب الموقع فإن الاهتمام بالأحلام يمنحك رؤية جديدة لحياتك، بصرف النظر عما تحلم به.



وأضاف أنه بفحص ما يعنيه الحلم بشخص ما، يمكن للشخص تحديد المشاعر التي يمكن أن تدعم حياتك وتجعلها مليئة بالبهجة.



إذن، ماذا يعني أن تحلم بشخص ما؟ سواء كان هذا الشخص فردا من العائلة أو رئيسا أو صديقا أو حبيبا سابقا، فإن الأمر يتعلق بك أكثر مما يتصل به. إن الأهم من ذلك هو ما تشعر به تجاه الأشخاص في أحلامك وما يمثلونه لك.



وبنى بعض مترجمي الأحلام نموذجا يظهر أن كل شخص في الحلم هو نسخة منك، وفي هذه الحالة فما تشعر به تجاه الأشخاص في أحلامك وما يعنونه لك سيمنحك فكرة عميقة حول معنى الحلم.



ويمكنك التكهن بما تعنيه الأحلام لك عندما تقارن بشخص تعرفه من بعيد يأتي في الحلم، مقابل ما يعنيه حلم آخر يأتي فيه شخص تحبه، لكن هناك عوامل مهمة أخرى يمكن أن تساعدك على فهم معنى الحلم، مثل في أي مرحلة حلم الإنسان بهؤلاء الأشخاص؟

عن «سكاي نيوز»