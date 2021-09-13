

ما معنى «ممتاز محل» ؟



٭ يعتبر تاج محل أهم أثر لامبراطورية المغول التي حكمت الهند على مدى قرنين من الزمن (السادس عشر والسابع عشر الميلاديين). بناه السلطان شاه جاهان (الذي حكم من عام 1629 إلى عام 1658 ميلادية) وذلك كمقبرة اسلامية لزوجته الأثيرة لديه (ممتاز محل)، وهو اسم يعني (خيرة من بالقصر) وذلك في مدينة أجرا الهندية عام 1632م. وهو بناء فريد من نوعه لم يسبقه أي بناء مماثل. وبالرغم من ذلك فأسس الفن المعماري الإسلامي واضحة في ساحته وأبوابه ومآذنه الأربع وقبته الضخمة. ولقد ماتت ممتاز محل عام 1631م بينما كانت تلد، فدفنت في ضريحها بداخل تاج محل، بينما كان لايزال في مراحل بنائه (التي اكتملت، عام 1648). هذا ويبلغ طول ضلع المربع الذي بني عليه تاج محل حوالي 57 مترا، بينما غطت ألواح المرمر أرضه بالكامل.. أما المسجد فيقع إلى الغرب من الضريح ولازال ذلك الاثر باقيا حتى يومنا هذا.

من كتاب: 1000 سؤال وجواب ـ إعداد: مصطفى كامل

