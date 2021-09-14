حرف الراء
٭ رياض: جمع روضة وهي الأراضي الخضراء.
٭ رميض: من الرمضاء الحر الشديد.
٭ روحية: بمعنى النسمة الطيبة.
٭ روضة: الأرض المخضرة.
٭ رويدة: المتمهلة في سيرها.
٭ رنا: اسم بلفظ الفعل (رنا) ومن معاني هذا الاسم الجمال والحنين، ورنا أدام النظر.
٭ رند: اسم شجرة طيبة الرائحة.
٭ رنيم: الصوت الشجي.
٭ رزين: تردد الموسيقى وأصوات الغناء.
٭ رهام: الأمطار الخفيفة.
٭ رهف: اللطافة والرقة.
٭ ريحانة: من الأزهار ذات الرائحة الطيبة، ومن النباتات العطرية ويدعى المشموم.
٭ ريم: أصل الاسم (رئم) فخفف، الظبي الأبيض، والاسم مذكر يطلق على الإناث.
٭ ريما: لفظ آخر لريم، صيغة للأنثى تحببا.
٭ ريمة: نطق آخر تحببا لريما.
٭ رحيق: رائحة الزهور، من أسماء الخمر.
٭ رخية: الناعمة اللينة.
٭ رخيمة: منخفضة الصوت.
٭ رسلة: ذات الرفق والتؤدة.
٭ رقان: ضرب من الطيب والزعفران.
من كتاب: موسوعة الأسماء العربية ـ عبدالله خلف