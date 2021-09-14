

حرف الراء



٭ رياض: جمع روضة وهي الأراضي الخضراء.



٭ رميض: من الرمضاء الحر الشديد.



٭ روحية: بمعنى النسمة الطيبة.



٭ روضة: الأرض المخضرة.



٭ رويدة: المتمهلة في سيرها.



٭ رنا: اسم بلفظ الفعل (رنا) ومن معاني هذا الاسم الجمال والحنين، ورنا أدام النظر.



٭ رند: اسم شجرة طيبة الرائحة.



٭ رنيم: الصوت الشجي.



٭ رزين: تردد الموسيقى وأصوات الغناء.



٭ رهام: الأمطار الخفيفة.



٭ رهف: اللطافة والرقة.



٭ ريحانة: من الأزهار ذات الرائحة الطيبة، ومن النباتات العطرية ويدعى المشموم.



٭ ريم: أصل الاسم (رئم) فخفف، الظبي الأبيض، والاسم مذكر يطلق على الإناث.



٭ ريما: لفظ آخر لريم، صيغة للأنثى تحببا.



٭ ريمة: نطق آخر تحببا لريما.



٭ رحيق: رائحة الزهور، من أسماء الخمر.



٭ رخية: الناعمة اللينة.



٭ رخيمة: منخفضة الصوت.



٭ رسلة: ذات الرفق والتؤدة.



٭ رقان: ضرب من الطيب والزعفران.

من كتاب: موسوعة الأسماء العربية ـ عبدالله خلف

