

هل تعشق القطط؟ تعرّف على أبرز أنواعها وخصائص كل نوع



دراسة جديدة أجرتها جامعة هلسنكي توصلت إلى أنه يمكن تحديد شخصية وسلوك كل قطة باستخدام مزيج من 7 سمات فقط، وهو ما يعد إضافة إلى الشخصيات الخمس السابقة: العصابية والانبساط والهيمنة والاندفاع والموافقة.



سلالات تحب المغامرة والحركة:



٭ السيامية: قطط حازمة نشطة وحنونة لكنها لا تحب أن تترك بمفردها.



٭ قطة الغابة النرويجية: سلالة نشطة تحب الصيد والتسلق.



٭ البنغال: فضولي وحيوي ورياضي، تتطلب هذه القطة الكثير من التحفيز عقليا وجسديا.



٭ Ocicat: قطة قوية ونشطة ومؤنسة.



٭ Ragdoll: الكثير من الطاقة والفضولية.



٭ الباليه: معروفة بذكائها وطبيعتها الفضولية، تجلس أمام صاحبها بهدوء.



أما سلالات القطط الأكثر استرخاء فهي:



٭ الأميركية قصيرة الشعر: هادئة ومحبة.



٭ بومباي: مرحة وحنونة.



٭ البريطانية قصيرة الشعر: تحب الاسترخاء، كما أنها تستمتع برفقة أصحابها وتستريح بسعادة على الأريكة بجوارهم.



٭ البورمية: تتعلق هذه القطة بأسرتها من البشر بسرعة كبيرة وتتحرك كثيرا.



٭ الهيمالايا: تحب هذه القطط البيئات الهادئة، لذلك لا يناسبها منزل مليء بالأطفال ومناسبة لكبار السن.



٭ LaPerm: حنونة ولطيفة، وتحب الجلوس في الحضن ولكنها نشطة أيضا وتحب اللعب.



٭ مين كون: تستمتع هذه القطة بالتحديات العقلية وتحب اللعب.



٭ RagaMuffin: حنونة ومطيعة.



٭ فان التركية: حلوة وفضولية.



إما إذا كنت محتارا في نوع قطتك، فهي على الأرجح محلية أو «بلدية» ذات أذنين مقوستين ووبر قصير. وكلما تربت القطة في مراحل مبكرة من عمرها بين البشر، كانت أكثر لطافة مع أصحابها وتقبلا للأطفال وحتى الحيوانات الأخرى، ومجددا لا توجد قاعدة واحدة لكل القطط. ومهما تنوعت سلالات القطط أو شخصياتها، فإن صفة واحدة تجمع بينها: الفضولية وحب الاستكشاف!

عن «عربي بوست»

