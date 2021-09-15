



متى تشرب القهوة للشعور بالمزيد من اليقظة؟ وما أفضل الأوقات لشربها؟



يعد بدء اليوم بفنجان قهوة عادة شائعة للغاية من أجل الاستيقاظ والاستعداد للتعامل مع المهام اليومية، ولكن على الرغم من مدى انتشار هذه العادة، إلا أن هناك أسباباً قد تجعلك تفكر في تأخير موعد فنجان القهوة الأول في الصباح.



ويتعلق الأمر بالكورتيزول، وهرمون التوتر الذي يفرزه الجسم بشكل طبيعي كل صباح، جنبا إلى جنب مع الأدرينالين. ويمنحنا هذا الهرمون الطاقة ويبقينا مركزين ويقظين، لكنه في الواقع يتعارض مع الكافيين، ولذلك، سيساعد الانتظار حتى تنخفض تأثيرات هرمونات التوتر على الاستفادة أكثر من الكافيين.



وقال جراح القلب في مركز الطب الترميمي في المعهد الدولي للقلب والرئة، ستيفن غوندري: «عادة ما يبدأ الكورتيزول في الارتفاع حوالي الساعة 4 صباحا، كما يفعل الأدرينالين، لتكون جاهزا ليومك. وكلاهما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)، لذلك لديك الكثير من الوقود المتاح. وإذا أضفت إلى هذه الطاقة الطبيعية الاندفاع الذي تحصل عليه من الكافيين، فقد يصطدم المنشطان بالفعل ويجعلانك تشعر بالقلق أكثر من المعتاد».



وأضافت أخصائية التغذية، لورا سيبولو أن أفضل طريقة لضمان النشاط طوال اليوم هي اللجوء إلى الكافيين عندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض، والذي يحدث «بعد حوالي ثلاث إلى أربع ساعات من الاستيقاظ».

عن «بزنس إنسايدر»