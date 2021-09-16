

٭ يستهلك الإنسان العادي سنويا طنا كاملا من الطعام.



٭ لدى الفيل 40.000 عضلة في جزعه ولكن لا يملك أي عظمة في هذا المكان.



٭ إن احتمال أن تلد الأم أربعة أطفال هي نسبة واحدة من 600.000 ولادة.



٭ لعدة سنوات دأب الغراب على سرقة كرات الغولف في منطقة ليثغو في استراليا. لذا، فإن الكرات الممتلئة بالفلفل الحار والحليب جعلته يتوقف عن هذه العادة.



٭ الاسم الذي كان يطلقه الناس على اللحام (الجزار) في منتصف القرن الثامن عشر كان «جلاد اللحم».



٭ سميت أميركا بعد أن اكتشف أمريكو فيسبوتشي المكتشف الإيطالي ـ ولأول مرة، الأراضي الرئيسة لأميركا عام (1499).



٭ التجعيد الدائم للشعر والذي قام به ملايين الحلاقيين في العالم اكتشف طريقته (تشارلز نيسلر) وعلى الرغم من ذلك لم يحضر جنازته عام 1951م إلا حلاق واحد.



٭ في سبتز بيرجن بالنرويج، يستمر سطوع الشمس لمرة واحدة في السنة لمدة ثلاثة أشهر ونصف وبشكل مستمر.



٭ العلم الدنماركي، هو من أقدم الأعلام الوطنية وقد صُمم عام 1219م.



٭ من أجل أن يكون اسمه آخر الأسماء في دليل (قائمة) التلفونات قام رجل من شيكاغو بتغيير اسمه إلى زيك زيبت Zeke Zzzypt.



٭ هناك ضفادع لا يتعدى حجمها بوصة واحدة.



٭ إن حجم المياه في نهر الأمازون يفوق حجم مياه أكبر ثمانية أنهار مجاورة في العالم مجتمعة.

من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة ـ جايلز براندريث

