٭ يستهلك الإنسان العادي سنويا طنا كاملا من الطعام.
٭ لدى الفيل 40.000 عضلة في جزعه ولكن لا يملك أي عظمة في هذا المكان.
٭ إن احتمال أن تلد الأم أربعة أطفال هي نسبة واحدة من 600.000 ولادة.
٭ لعدة سنوات دأب الغراب على سرقة كرات الغولف في منطقة ليثغو في استراليا. لذا، فإن الكرات الممتلئة بالفلفل الحار والحليب جعلته يتوقف عن هذه العادة.
٭ الاسم الذي كان يطلقه الناس على اللحام (الجزار) في منتصف القرن الثامن عشر كان «جلاد اللحم».
٭ سميت أميركا بعد أن اكتشف أمريكو فيسبوتشي المكتشف الإيطالي ـ ولأول مرة، الأراضي الرئيسة لأميركا عام (1499).
٭ التجعيد الدائم للشعر والذي قام به ملايين الحلاقيين في العالم اكتشف طريقته (تشارلز نيسلر) وعلى الرغم من ذلك لم يحضر جنازته عام 1951م إلا حلاق واحد.
٭ في سبتز بيرجن بالنرويج، يستمر سطوع الشمس لمرة واحدة في السنة لمدة ثلاثة أشهر ونصف وبشكل مستمر.
٭ العلم الدنماركي، هو من أقدم الأعلام الوطنية وقد صُمم عام 1219م.
٭ من أجل أن يكون اسمه آخر الأسماء في دليل (قائمة) التلفونات قام رجل من شيكاغو بتغيير اسمه إلى زيك زيبت Zeke Zzzypt.
٭ هناك ضفادع لا يتعدى حجمها بوصة واحدة.
٭ إن حجم المياه في نهر الأمازون يفوق حجم مياه أكبر ثمانية أنهار مجاورة في العالم مجتمعة.
من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة ـ جايلز براندريث