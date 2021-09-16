



خضراوات ورقية.. تناولها واختبر فوائدها



تحتوي الخضراوات الورقية على فيتامينات ومعادن متنوعة، بالإضافة إلى الألياف، ما يجعلها مغذية للغاية ومنخفضة السعرات الحرارية. وتنصح اختصاصية التغذية العلاجية شيلبا سينغ، بأن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية التالية يمكن أن يمنح وقاية من الأمراض:



الملفوف: يعتبر من أصح الخضراوات التي يتم استهلاكها حول العالم، سواء مسلوقة أو نيئة. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للجسم. يمكن أن يمنح معيار كوب واحد من الملفوف النيء 6 أضعاف فيتامين K من النظام الغذائي بالكامل، وضعفي فيتامين A وكمية كافية من فيتامين C.



أوراق الشمندر: إن تناول الشمندر أو البنجر مفيد للصحة، كما أن أوراقه الخضراء غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والألياف، علاوة على فيتامين A وK ومضادات الأكسدة. يقلل تناول أوراق الشمندر من خطر الإصابة ببعض أمراض العيون مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.



الجرجير: يشتهر بخصائصه العلاجية المذهلة، حيث تم استخدامه علاجا عشبيا لفترة طويلة. يعزز الجرجير الصحة لأنه يستهدف الخلايا الجذعية السرطانية ويبطئ تكاثر الخلايا السرطانية. يمكن إضافته إلى النظام الغذائي اليومي مع بعض الملح أو البهارات الأساسية بالإضافة إلى الأطعمة ذات النكهة المرة.



السبانخ: تشتهر السبانخ على نطاق واسع بمصدرها الغني بالعناصر الغذائية والمعادن التي تحسن الصحة. يمكن أن تحسن السبانخ إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم. تمتلئ بحمض الفوليك، وهو مفيد للوقاية من العديد من الحالات الصحية. ينصح الخبراء بتناول السبانخ النيئة مرة واحدة في اليوم لتحسين الصحة وللوقاية من العديد من الحالات المرضية.



الخس الروماني: يتميز بأنه غني بفيتاميني A وK. أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن تناول الخس الروماني بانتظام يمكن أن يحسن مستويات الدهون في الدم، ويمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

عن موقع « Only My Health»