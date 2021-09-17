

خيري شلبي



روائي مصري (1938 - 2012)، ولد بكفر الشيخ لأسرة فقيرة، عمل في مهن عديدة لإعالة نفسه بنفسه، خبراته زاخرة، عمل بالصحافة، رأس تحرير مجلة الشعر، هو أحد أبرز الروائيين المصريين والعرب، حصل على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية، ووسام العلوم والفنون، وجوائز أخرى عديدة، من رواياته: وكالة عطية، صالح هيصة، السنيورة، الأوباش، نسف الأدمغة، زهرة الخشخاش، من باب العتب، من قصصه: الدساس، المنحنى الخطر، صاحب السعادة، اللص.



حنا مينه



روائي سوري (1924 - 2018)، وُلد باللاذقية، ، لم يتلق تعليما منتظما لظروفه الفقيرة، عمل في مهن عديدة، إنتاجه الأدبي غزير، أولى رواياته: المصابيح الزرق عام 1954، ومن رواياته الأخرى: المستنقع، حكاية بحَّار، المرفأ البعيد، الولاعة، النجوم تحاكم القمر، الياطر، بقايا صور، القطاف، الرحيل عند الغروب، ومن قصصه: الأبنوسة البيضاء، ونال عدة جوائز.



أبو حيان التوحيدي



أديب (310 هـ - 414هـ)، وُلد ببغداد، لُقِّب بفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، كانت أسرته فقيرة، ثقف نفسه بنفسه، تتلمذ على أبي سليمان السجستاني، تقرب الى الوزراء والأمراء، لكنه لم يشتهر في زمنه، فكان ناقما ومتشائما، وأحرق كتبه آخر حياته، له: الصديق، الهوامل والشوامل، المقابسات.

من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى ـ مجدي عبدالعزيز

