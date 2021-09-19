

ما «اليقظة اللاواعية» ولماذا تهدد حياة النساء أكثر من الرجال؟



كشفت دراسة أسترالية حديثة أن النساء اللائي يستيقظن في الليل تزيد احتمالية موتهن في سن مبكرة بمقدار الضعف. ويحدث الاستيقاظ من النوم كجزء من قدرة الجسم على الاستجابة للمواقف التي يحتمل أن تكون خطرة مثل الضوضاء والألم ودرجة الحرارة والأضواء.



ويمكن أن يؤدي انسداد التنفس أثناء النوم، والذي يسبب الشخير، إلى دفع الشخص إلى «اليقظة اللاواعية». ويقصد بها اللحظات الصغيرة من الاستيقاظ والتي لن يتم تذكرها بالضرورة في صباح اليوم التالي، ولكنها ستجعل الشخص يشعر بالنعاس طوال اليوم.



ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة أديلايد الأسترالية أنه إذا تكررت، فإن هذه الاضطرابات ترتبط بارتفاع ضغط الدم من بين مشاكل صحية أخرى. ووجد مؤلف الدراسة الرئيسي، ماتياس بومرت، وزملاؤه أن النساء يستيقظن في الليل أقل من الرجال، وفقا لصحيفة «الصن» البريطانية.



ومع ذلك، بدت التأثيرات أكبر لاسيما فيما يتعلق بخطر الوفاة من مشاكل القلب، وهو مصطلح عام يغطي الحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.



والنساء اللائي يستيقظن في الليل أكثر من غيرهن (بمعدل 6.5% من وقت نومهن ليلا) يتعرضن لخطر الموت من مشاكل القلب بنسبة تتراوح بين 60% و100% أكثر من النساء اللائي ينمن نوما عميقا ليلا. كما زاد خطر الوفاة من جميع الأسباب، لدى النساء اللاتي يعانين من «اليقظة اللاواعية» بنسبة تتراوح بين 20% و60%.



وكانت النتائج أقل أهمية لدى الرجال، حيث إن أولئك الذين استيقظوا ليلا، كانوا عرضة لخطر الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية أو أي سبب بنسبة 13.4% إلى 33.7%، مقارنة بـ 9.6% إلى 28% في الرجال الذين لم يستيقظوا كثيرا.



وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، دومينيك لينز، من المركز الطبي بجامعة ماستريخت، إنه من غير الواضح سبب وجود اختلاف بين الجنسين، لكنها أشارت إلى أنه يمكن تفسيره بالاختلافات في كيفية استجابة الجسم للاستيقاظ في الليل.

عن «سكاي نيوز»