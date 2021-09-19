



روزييه والصعود إلى الهاوية



الفيزيائي الفرنسي جان فرانسوا بيلاتردي روزييه، انتخب عضوا في اكاديمية العلوم الفرنسية، واصيب بخيبة امل عندما فشل اختراعه جهاز التنفس لعمال المناجم في تأدية المطلوب، ثم عمل في اختبارات طيران المناطيد في باريس في سبتمبر 1783 وتطوع ليكون اول انسان يصعد في المنطاد، واعتقد انه سيكون اول انسان يطير بمنطاد عبر القناة الانجليزية، لكن بلانشاد وجيفرير سبقاه الى ذلك، وقد سقط ميتا الى الارض هو ومساعده عندما حاولا الطيران بمنطاد مزدوج من اختراعه وتصميمه.



فاندين سجنت حلاقها



الملكة فاندين امرت بسجن حلاقها الخاص مدة 3 سنوات حتى لا يعلم احد ان الشيب قد ملأ شعرها.



فيكتوريا رشت الشوارع بالكولونيا



الملكة فيكتوريا امرت برش شوارع مدينة كوبنرج الانجليزية بماء الكولونيا احتفالا بزيارتها هي والبرنس ألبرت لها عام 1845.



أصبع زوجة الملك



آن بولين زوجة الملك هنري الثامن، كانت تلبس القفاز بصفة مستمرة صيفا وشتاء وذلك لتخفي اصبعا سادسا من يديها.



الملكة والقهوة



كاترين العظمى كانت اذا ارادت ان تدخل البهجة على نفسها امرت ان تزغزغ في اقدامها، وكانت تشرب في افطارها خمسة اكواب من القهوة.

من كتاب: أغرب الشخصيات في التاريخ ـ رمزي المنياوي