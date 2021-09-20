

لماذا يبدو القمر أحياناً بعيداً وصغيراً وأحياناً قريباً وكبيراً؟



٭ بين حين وآخر بدلا من أن يبدو لنا القمر في حجمه الطبيعي في السماء، نراه وقد تضخم إلى حجم كبير جدا، ويبدو قريبا لنا بشكل يجعلنا نتخيل أنه يكاد يلامس الارض، وهذا الأمر لا يعود إلى اقتراب القمر من الأرض، كما لا يرجع إلى أي تأثيرات غريبة من الغلاف الجوي، إنه ببساطة نوع من خداع البصر.



هذا الخداع البصري يحدث فقط عندما يكون القمر منخفضا عند خط الأفق، حيث تراه عيوننا بجوار أشياء على الأرض مثل المباني والأشجار وغيرها، فالمخ البشري اعتاد رؤية هذه الأشياء التي يعرف أنها كبيرة ويقل حجمها كلما كانت بعيدة، فإذا ظهر القمر فوقها وبدا أكبر منها كثيرا، فالمخ يوحي إلى العين أنه قريب جدا وضخم جدا، اما عندما يكون القمر عاليا في السماء بعيدا عن أي شيء يقارن به، فإن حجمه يبدو طبيعيا.



ما أصغر دولة في العالم؟



٭ أصغر دولة مستقلة في العالم هي الفاتيكان، وتقع هذه الدولة داخل مدينة روما عاصمة ايطاليا، وهي مقر الكنيسة الكاثوليكية ومساحتها أقل من نصف كيلو متر مربع.



ولهذه المدينة علمها الخاص وعملتها ومحطة إذاعة خاصة بها، أما جيشها فهو عبارة عن 300 فرد فقط من الحراس، وتعتمد هذه المدينة على استيراد كل شيء من الطعام والماء والكهرباء والغاز وغير ذلك، أما ميزانيتها فتعتمد على تبرعات المسيحيين الكاثوليك في أنحاء العالم.



ومن أشهر معالم المدينة مكتبة الفاتيكان الشهيرة التي تعتبر من أكبر مكتبات العالم، حيث تحتوي على مجموعة ضخمة من المخطوطات القديمة علاوة على آلاف الكتب بمختلف اللغات.

من كتاب: سؤال وجواب ـ مصطفى غنيم

