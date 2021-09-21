

إنسيكلوبيديا



كلمة من أصل يوناني تعني المعرفة الكاملة أو المحيطة بكل شيء. ويُقصد بها ما يُعرف باسم دائرة المعارف أو الموسوعة. وهي قاموس مُرتب ترتيبا هجائيا، أو ألفبائيا، يحيط بشتى فروع المعرفة أو بفرع من فروعها. وأول من استخدم لفظ انسيكولوبيديا بهذا المعنى الفرنسيان: ديدرو ودالمبرت، وقد اعتمدا على ترجمة دائرة معارف تشمبرز المسماة «سيكلوبيديا»، وهي التي نشرها عام 1728، وترجمت إلى الفرنسية عام 1734، بينما تم طبع الانسيكلوبيديا الفرنسية عام 1771، وقد تعددت الموسوعات بعد ذلك وتنوعت وانتشرت وتخصصت، وأبرزها «البريتانيكا» و«الأمريكانا». أما على شبكة الانترنت فتعتبر «الويكيبيديا» أكبر وأضخم موسوعة الكترونية على الإطلاق.



الجمجمة



صندوق عظمي يشمل الرأس، ويتكون عند أكثر الحيوانات الفقرية من جزأين: مقدمي وفقري. وتتكون الجمجمة عند الإنسان من 23 عظمة متلاحمة، ولكل منها اسم تُعرف به، كالعظم الصدغي أو الأنفي مثلا.



وتحتوي الجمجمة على الدماغ بأقسامه، وهو المخ والمخيخ والنخاع المستطيل، وتتصل اتصالا مفصليا بعظام العنق، التي ترتكز بدورها على القفص الصدري. وتشمل الجمجمة عدة تجاويف، تستقر بها مراكز الحس كتجويف العينين.

من كتاب: الموسوعة الشاملة ـ مجدي عبدالعزيز

