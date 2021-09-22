لماذا تشيخ بشرتنا أحياناً قبل الأوان؟



ـ يعتقد خبراء التغذية أن الإفراط في تناول الحلويات يلحق الضرر ليس فقط بالرشاقة، بل أيضا بصحة الجسم، بما فيها صحة الجلد؛ لأن زيادة الجلوكوز والهديروكربونات البسيطة، تؤدي إلى زيادة الوزن، وخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المفاصل. أي أن الجسم يشيخ بسرعة، بسبب التأثير الكيميائي للكربوهيدرات البسيطة في بروتينات الجسم ـ الكولاجين والإيلاستين، كونهما يشكلان 25-45% من بروتينات الجسم، وهما مسؤولان عن مرونة ومتانة أنسجة الجلد، والأربطة والعضلات والغضاريف وغيرها؛ لذلك عند الإفراط في تناول الحلويات، يبدأ الجلوكوز بالتفاعل مع البروتينات، وتبدأ عملية كيميائية، ينتج عنها تحلل الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى تدهور حالة الجلد، حيث يفقد مرونته الأصلية ويصبح جافا ويشيخ؛ لذلك ينصحون بعدم الإفراط في تناول الحلويات.



ـ ويجب أن نتذكر دائما، أن الحمية الغذائية ليست مفيدة دائما. فغالبا ما ننسى عند السعي للرشاقة أنه إضافة إلى تقليل كمية الطعام، يجب الاهتمام بالعناصر الغذائية التي نستهلكها؛ لأن نقصها في غذائنا، يؤثر في تركيب الكولاجين؛ لذلك بدلا من الاهتمام بـ«الحمية» يجب الاهتمام بـ«التغذية الصحيحة». وهذا أفضل بكثير من تحمل الجوع ومن ثم مكافحة عواقبه.



ويجب الإكثار من شرب الماء؛ لأن الماء مصدر الحياة على الأرض. الماء يوقف شيخوخة خلايا الدماغ، ويخفض من خطر الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب ويحسن وظائف أعضاء الجسم؛ لذلك يجب شرب الماء بانتظام طوال اليوم، وعند ذلك تتأخر الشيخوخة كثيرا.

عن "نوفوستي"