الكيك.. يخفف التوتر



أظهرت دراسة جديدة ان تناول أطعمة غنية بالنشويات والكربوهيدرات والدهون مثل المعجنات والكيك تساعد في تخفيف حالات التوتر النفسي بشكل ملحوظ.. وأوضح العلماء والباحثون ان هذه الأطعمة المريحة تقلل التدفق الهرموني المتسبب عن التوتر المزمن.



وقال أخصائيو الفسيولوجيا في جامعة «كاليفورنيا» ان التوتر قصير الأمد يسبب ما يعرف بحالة الكر او الفر التي تؤثر على مستويات هرمون «الأدرنالين» ومعدل ضربات القلب ووظائف المناعة وتتوقف بهرمونات «الستيرويد» عند زوال الخطر.. أما في التوتر المزمن فتصبح هرمونات «السيترويد» عالية ولا تتوقف وهو ما يؤدي الى حدوث عبء على جهاز المناعة ويسبب القلق والكآبة والبدانة وأمراض القلب التاجية.. وقال العلماء ان الأكل وسيلة مهمة جدا للتهدئة فهي الطريقة التي يخبر فيها الجسم الدماغ بأن كل شيء على ما يرام ويساعده على التحسن والهدوء.



الأسبرين.. لعلاج الأورام السرطانية



أكدت الأبحاث الطبية ان الأسبرين يمكن ان يستخدم في علاج أنواع معينة من الأورام السرطانية مثل نوع نادر من سرطان الجلد وبعض أنواع السرطانات الاخرى، ويقول العلماء ان الأسبرين يساعد على تقليص الخلايا التي تؤدي الى تكوين هذه الأورام.. وأشارت الدراسة الى ان هذا المسكن العام المستخدم منذ اكثر من 100 عام يمكن ان يستخدم ايضا في علاج أمراض القلب والجلطة المخية.

من كتاب: حقائق × دقائق ـ جمع وإعداد: ابراهيم مرزوق

