كيف يمكن للشاي أن يساعدك على النوم؟



يستهلك الشاي في جميع أنحاء العالم وفي جميع أوقات اليوم، فبعض الناس يتناولونه في الصباح بدلا من القهوة، والبعض الآخر يستمتع بوقت الشاي في فترة ما بعد الظهر، وهناك من يحب شربه قبل النوم.



وبغض النظر عن وقت شربه، يمكن أن يكون للشاي فوائد دائمة مثل تقليل خطر الإصابة بالسرطان، والمساعدة في إنقاص الوزن، وحتى تحسين صحة قلبك.



ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يشربون الشاي أو يعتقدون أنه لا يستحق وقتهم، فما الذي يفوتهم أيضا؟



أحد الآثار الجانبية الرئيسية لعدم شرب الشاي هو أنك قد تفوتك فرصة الحصول على نوم أفضل، وذلك لأن الأبحاث تستمر في إظهار أن أنواعا معينة من شاي الأعشاب منخفض الكافيين لها خصائص يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع وتحسين الجودة العامة للراحة.



فقد ثبت أن الشاي عامل مفيد في تقليل الأرق، وخلصت إحدى الدراسات من أبحاث الطب التكاملي إلى أن شرب الشاي العشبي باستمرار على مدى 4 أسابيع ساعد في تقليل شدة أعراض الأرق لدى المشاركين.



كما، وجدت دراسة أجريت عام 2017 من Nutrients أن الشاي الأخضر منخفض الكافيين ساعد في تقليل التوتر لدى البالغين في منتصف العمر، ما أدى إلى نوم أفضل بشكل عام.



وخلصت إلى أن السبب في ذلك يرجع على الأرجح إلى مستويات «الثيانين» الموجودة في الشاي الأخضر، وهو حمض أميني معروف بقدرته على خفض مستويات التوتر.

وأوضحت الدراسة أنه من أجل الحصول على الشاي الأخضر الذي يحسن النوم، من المهم اختيار نوع يحتوي على مستويات منخفضة من الكافيين.



أما الشيء المهم الذي يجب تذكره عند اختيار شاي لمساعدتك على النوم هو تجنب خيارات الكافيين.

وهذا يعني أنك سترغب في الابتعاد عن الشاي الأسود مثل شاي «إيرل غراي» أو شاي أو الإفطار الإنجليزي، بالإضافة إلى أي شاي أخضر أو شاي ماتشا (ما لم يقل الكافيين).

عن موقع «Eat this Not that»

