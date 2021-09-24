

كيف تتشكل الحرارة؟



إن أي مادة - من تلك المواد التي نراها أو نعرفها - تتكون من جزيئات، وعندما تتحرك تلك الجزيئات تنشأ الحرارة، ولنأخذ مثالاً لتوضيح ذلك: إذا وضعنا وعاء به ماء فوق موقد مشتعل، فالذي يحدث أولا هو أن الجزيئات السفلى والقريبة من اللهب تسخن وتبدأ في التحرك والاهتزاز بعنف، ثم تصطدم هذه الجزيئات السريعة بالبطيئة التي تجاورها، فتجعلها تتحرك بسرعة أكبر، وبالتالي تصطدم تلك الجزيئات الأخيرة بجزيئات أخرى، حتى تعم الحرارة جميع محتويات الوعاء، والمواد الصلبة هي أجود المواد توصيلا للحرارة، إذ إن جزيئاتها محكمة التعبئة، وهذا يعمل على زيادة عدد التصادمات، ما يزيد في سرعة انتقال الحرارة، أما الغازات فهي أردأ المواد توصيلا للحرارة، لأن جزيئاتها بعيدة جدا عن بعضها بعضا، أما السوائل فهي وسط بين المواد الصلبة والغازية، سواء في قيمة المسافات التي تفصل بين جزيئاتها او في قدرتها على توصيل الحرارة، ويتخذ الهواء عادة كمعيار للمقارنة بين التوصيل الحراري للمواد المختلفة، وعلى هذا الأساس يبلغ التوصيل الحراري للفضة (مثلا) 19300 ضعف التوصيل الحراري لجسم مساو لها من الهواء.

من كتاب: الموسوعة ـ مجدي سيد عبدالعزيز