



ساندويتش Sandwich



تنسب هذه الكلمة الشهيرة إلى أحد النبلاء الإنجليز الذي يدعى John Montagu Earl of Sandwich والذي ولد عام 1718 وتوفي عام 1782.. وقصة هذه التسمية أن هذا النبيل كان مقامرا مدمنا، ويقال إنه من شدة انغماسه في اللعب كان يطلب من خدمه أن يأتوا إليه بشرائح الخبز المحشو لحما، والتي يمكنه أن يتناولها بسرعة دون ضياع وقت اللعب!



وقد اشتهر هذا النوع من الطعام فأطلق على أي خبز ولحم يتم إعدادهما بهذه الطريقة.. ثم أطلق لفظ Sandwich على كل الشطائر التي تحشى باللحم أو بغيره.



هجوم القرش



القرش سمكة قوية تهاجم الإنسان في الماء، وهو من أشد الأسماك شراسة وخطورة، وقد يصيبه ـ بأسنانه الحادة ـ بجروح خطيرة، وقد يميته.. هذا ومن أكثر الأماكن، أو البلاد، التي يهاجم فيها سمك القرش الناس في المياه: الولايات المتحدة (وخاصة هاواي)، ثم أستراليا، ثم جنوب أفريقيا، ثم البرازيل، ثم بابوا (أو غينيا الجديدة)، ثم نيوزيلندا، ثم المكسيك، ثم إيران، ثم جزر البهاما.



طائر القطرسطائر (القطرس) الضخم الذي يشبه النسر يمكنه أن يظل طائرا في الجو طوال يوم كامل دون أن يرفرف بجناحيه مرة واحدة (أي يظل يفردهما على اتساعهما دون أن يضمهما).

من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى ـ مجدي عبدالعزيز