



ما أقدم جامعة إسلامية في المغرب العربي؟



بعد تأسيس مدينة فاس على يد ادريس الثاني، توافد عليها سكان من المغرب والاندلس والقيروان، وكان من بين الوافدين عليها في القرن الثالث اسرة من القيروان مات عائلها محمد بن عبدالله الفهري وترك ابنتين هما مريم وفاطمة. وفي العام 245هـ/ 859م، أنشئ في الجانب الغربي من مدينة فاس مسجد القيروان، حيث كان يقيم المهاجرون القيروانيون الذين تحول اسمهم الى القرويين تخفيفا، وتولت انشاءه السيدة فاطمة القروية ام البنين ابنة محمد بن عبدالله الفهري من مال تركه لها والدها هي واختها مريم التي قامت ايضا ببناء مسجد في الجانب الآخر من المدينة هو مسجد الاندلس، ولكن مسجد القرويين يعتبر من اشهر المساجد في المغرب، خاصة انه اتخذ مركزا للتعليم، وظل على هذه الحال مدة احد عشر قرنا، فهو يعتبر اقدم جامعة اسلامية في المغرب العربي كجامعة الأزهر بمصر.



المسجد



في البداية، كان يتكون من قسمين، هما الصحن ورواق القبلة الذي يتكون من 4 بلاطات تسير موازية لجدار القبلة يقطعها مجاز من الصحن الى المحراب عموديا على الجدار، وكان سقف المجاز اعلى واعرض من باقي البلاطات وعرض المسجد كان يبلغ 30 مترا وتقع على واجهته الشمالية مئذنة قليلة الارتفاع تقع على محور المحراب، كما في جامع القيروان والمسجد الجامع بقرطبة ومئذنة العروس بجامع دمشق.



ثم اضيف للمسجد زيادة كبيرة من أثرها توسعة الصحن وزيادة رواق القبلة من الشمال والشرق والغرب، وهدمت المئذنة القديمة وبنيت المئذنة الحالية عند منتصف الرواق، وهي ذات طراز مغربي اندلسي، وفي عصر المرابطين سنة 538هـ تمت توسعة المسجد من جهة القبلة، وقد استقرت حدود المسجد بتلك التوسعة، وقد زود بعناصر معمارية كثيرة في مختلف العصور، اما الشكل الحالي للمسجد فلا يختلف كثيرا عما كان عليه، فظلت القبلة تحوي عشر بوائك موازية لجدار القبلة تحتوي كل بائكة على 21 عقدا تحملها اعمدة، كما يوجد مجاز قاطع يمتد من الصحن الى المحراب اعرض من باقي الاروقة على جانبيه، وفي اعلاه خمس قباب، ويوجد بالمسجد منبر يمتاز بحشواته من العاج والابنوس يعود الى عصر المرابطين.

من كتاب: أبرز الآثار العربية والإسلامية ـ منى عطية