



ما نوع الخضار الذي يحتل المركز الأول بإمداد الجسم بفيتامين K؟



يعد فيتامين K عنصرا غذائيا أساسيا لصحة العظام والقلب والدماغ. لذا، يجب أن يوفر النظام الغذائي كل احتياجات الجسم من فيتامين K وتحتوي الخضراوات على ما يقرب من 7 أضعاف الحد الأدنى الموصى به من فيتامين K. وبالتالي إذا كان الشخص ممن يحرصون على تناول الخضراوات فإنه بالتأكيد يتمتع بثروة مناسبة من فيتامين K.



ويحتل المرتبة الأولى بينها الكرنب الأجعد، الشهير في الأسواق باسم «كيل». حيث يمنح كل 100 غرام فقط منه ما يقرب من 700% من احتياجات الجسم من فيتامين K في اليوم الواحد.



كما يحتوي الكرنب الأجعد، بالإضافة إلى فيتامين K، على فيتامينات A وC وB6، فضلا عن كونه منخفض السعرات الحرارية ومرتفع نسبيا بالألياف والبروتين. وتشتمل قائمة الخضراوات الغنية بفيتامين K على السبانخ والبروكلي والملفوف.



ووجدت الأبحاث أن تناول نظام غذائي غني بفيتامين K يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 34%، بناء على بيانات من أكثر من 50.000 شخص. كما أظهرت العديد من الدراسات أن فيتامين K يسهم في تقوية العظام، بما يمنحها وقاية أو يقلل من خطر الإصابة بالكسور، علاوة على أن نقص فيتامين K بالجسم يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بهشاشة العظام.



ويستخدم جسمك فيتامين K لإنتاج بروتين يسمى البروثرومبين، وهو مهم لتخثر الدم - وبالتالي يساعد في التئام الجروح - وأيضا العظام.

عن «اكسبرس البريطانية»