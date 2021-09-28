

بناء قرطاجة



أسس الفينيقيون مدينة قرطاجة في شمالي أفريقيا عام 813 ق.م. وذلك في خليج قريب في مدينة تونس الحديثة. جاء في الأساطير أن ديدون ابنة ملك صور، وصلت المنطقة، وطلبت أرضا، فسمح لها الأهالي الأصليون بتملك أرض، يغطيها جلد حيوان مسلوخ فقط. فأمرت جنودها بتقطيع ذلك الجلد الى قطع رقيقة جدا، أحاطت بها بقعة كبيرة من الأرض، بنت عليها جزءا من المدينة، وقد عرفت عاصمتها باسم بيرزا (وتعني جلد الثور في اليونانية).



هكذا نمت هذه المدينة، وأصبحت أقوى وأكبر المدن على الأرض آنذاك.



أولى الألعاب الأولمبية



إن الألعاب الاولمبية الحديثة بدأت عام 1896، بعد مرحلة توقف طويلة جدا استمرت نحو 2500 سنة. أما الالعاب الاولمبية الاولى، فقد جرت وسط جبال شمالي غربي آسيا الصغرى، في المدينة اليونانية المقدسة أولمبيا، وكانت تقام كل خمس سنوات لإحلال السلام بين المدن الاغريقية، فلا يسمح فيها باستعمال السلاح الحربي مطلقا. وقد تمت أولى الألعاب الأولمبية عام 776 ق.م. ثم توقفت هذه الألعاب بأمر من الامبراطور الروماني ثيودوس عام 394م. جرت خلال هذه المدة 293 دورة أولمبية، ثم انتهى العهد القديم لهذه الألعاب.



تأسيس مدينة روما



تتحدث أسطورتان عن تأسيس روما، تذكر إحداهما المحارب الطروادي إينياس، والأخرى الأكثر انتشارا، التوأم روميولوس وروميوس.



وجاء في الأخبار المتناقلة والمدونة ان زمن التأسيس كان في ابريل عام 753 ق.م.



وقد حكم روما سبعة ملوك حتى عام 509 ق.م. حين أصبحت جمهورية.

من كتاب: أعظم أحداث العالم ـ إعداد: د.فؤاد السيد وحسين حيدر